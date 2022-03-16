Uyuşturucu taciri jandarmaya takıldı - Son Dakika
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Uyuşturucu taciri jandarmaya takıldı

16.03.2022 23:23
Uyuşturucu taciri jandarmaya takıldı

İzmir'den uyuşturucu getirileceği ihbarı alan Manisa jandarma ekipleri, bir şahsın iş yeri ve ikametinde yaptığı aramada 178 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

İzmir'den uyuşturucu getirileceği ihbarı alan Manisa jandarma ekipleri, bir şahsın iş yeri ve ikametinde yaptığı aramada 178 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında A.A. (37) isimli şahsın İzmir'den temin ettiği sentetik uyuşturucu hapları Manisa il merkezi ve ilçelerinde satacağı yönünde alınan bir ihbarı değerlendiren Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şahsın işyeri ve ikamet adreslerinde eş zamanlı yaptığı aramada 178 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu haplara jandarma tarafından el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA

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sentetik uyuşturucu, Uyuşturucu, Manisa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu taciri jandarmaya takıldı - Son Dakika


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