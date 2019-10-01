Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu taciri kahvede otururken yakalandı
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Uyuşturucu taciri kahvede otururken yakalandı

45 dakika önce

Kocaeli'de uyuşturucu imal ve satışı yapmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, kahvehanede yakalandı.

Uyuşturucu taciri kahvede otururken yakalandı, System.String[]

Kocaeli'de uyuşturucu imal ve satışı yapmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, kahvehanede yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu imal ve satışı yapmak suçundan aranan A.R.Y. adlı sahsın bir kahvehanede olduğu bilgisini alan Gölcük İlçe Jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Hamidiye Mahallesi'nde bulunan kahvehaneye yapılan baskında şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. A.R.Y. adlı şahsın jandarma komutanlığında işlemleri sürüyor. - KOCAELİ

Jandarma, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:54 Kaynak: İHA
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