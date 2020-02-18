Uyuşturucu taciri kaldığı pansiyonda yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu taciri kaldığı pansiyonda yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu taciri kaldığı pansiyonda yakalandı

7 saat önce

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan bir kişi, polisin düzenlediği operasyonla kaldığı pansiyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu taciri kaldığı pansiyonda yakalandı, System.String[]

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan bir kişi, polisin düzenlediği operasyonla kaldığı pansiyonda yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, A.V.T. (20) isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, şahsı takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak gerçekleştirilen takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan NSM ekipleri kent merkezinde bir pansiyonda kaldığını tespit ettiği şüpheliye yönelik operasyon yaptı. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli pansiyon odasında yakalanarak gözaltına alınırken, odasında ve üzerinde yapılan aramada 21 fişek toz esrar maddesi, 2 fişek eroin ve 1 fişek metamfetamin maddeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:53 Kaynak: İHA
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