Uyuşturucu taciri karı-kocadan 500 bin lira ele geçirildi - Son Dakika
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Uyuşturucu taciri karı-kocadan 500 bin lira ele geçirildi

22.07.2022 15:48
Uyuşturucu taciri karı-kocadan 500 bin lira ele geçirildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde uyuşturucu tacirliği yapan karı-koca, uyuşturucu maddeleri tuvalete atacağı esnada yakalandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde uyuşturucu tacirliği yapan karı-koca, uyuşturucu maddeleri tuvalete atacağı esnada yakalandı. Evde yapılan aramada da, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 500 bin lira ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı Ayrancılar Karakol Komutanlığı Ekipleri, M.B. ve eşi N.B.'nin evlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve satışını yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler M.B. ve N.B.'yi gözaltına aldı.

500 bin lira nakit para ele geçirildi

Adreste ekipler tarafından yapılan aramada, yaklaşık bin 500 gram metamfetamin maddesi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 500 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli karı-koca, işlemleri için Narkotik Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. tutuklanırken, karısı N.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Narkotik, Torbalı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu taciri karı-kocadan 500 bin lira ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu taciri karı-kocadan 500 bin lira ele geçirildi - Son Dakika
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