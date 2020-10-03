Uyuşturucu taciri kimlik kontrolünde yakalandı - Son Dakika

DİYARBAKIR Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kimlik kontrolünde İ.E. adlı uyuşturucu satıcısı yakalanarak, gözaltına alındı.

Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik kimlik kontrolü yaptı. Kontrol sırasında durdurulan İ.E.'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar esrar bulundu. Gözaltına alınan İ.E.'nin adresinde de 3 kilo 9 gram esrar ile uyuşturucu satışından elde edilen 4 bin lira ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı olduğu ortaya çıkan İ.E.'nin polisteki sorgusu sürüyor.