Uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı

11.04.2022 16:41
Uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı

Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi polisin sıkı takibi sonucu uyuşturucu maddeler ile yakalandı.

Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi polisin sıkı takibi sonucu uyuşturucu maddeler ile yakalandı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde uyuşturucu sattığını belirledikleri K.T. isimli şahsı izlemeye başladı. Teknik ve fiziki takibin ardından elindeki uyuşturucu maddeleri satmaya çalışan K.T. isimli şahsa operasyon yapan ekipler, uyuşturucu tacirini kıskıvrak yakaladı.

Yakalanan şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda ise 40 gram metamfetamin ve 3 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Şüpheli K.T., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

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Düzce Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı - Son Dakika


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