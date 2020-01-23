Uyuşturucu taciri mahalle bekçilerinden kaçamadı - Son Dakika
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Uyuşturucu taciri mahalle bekçilerinden kaçamadı

6 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri devriye esnasında durumundan şüphelendikleri yabancı uyruklu şahsın yapılan kontrollerinde üzerinden uyuşturucu ele geçirdi.

Uyuşturucu taciri mahalle bekçilerinden kaçamadı, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri devriye esnasında durumundan şüphelendikleri yabancı uyruklu şahsın yapılan kontrollerinde üzerinden uyuşturucu ele geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, Karasoku mahallesinde devriye gezen gece bekçileri durumundan şüphelendikleri iki şahsın yaptıkları kontrolünde 49,71 gram metamfetamin ve 1 adet bıçak ele geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Afgan uyruklu F.N. ve S.G. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.N. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:52 Kaynak: İHA
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