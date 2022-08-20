Uyuşturucu taciri, narkotik köpeği 'Vasıf'tan kaçamadı - Son Dakika
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Uyuşturucu taciri, narkotik köpeği 'Vasıf'tan kaçamadı

20.08.2022 11:34

Uyuşturucu taciri, narkotik köpeği 'Vasıf'tan kaçamadı Elazığ'da valiz içerisine zulalanmış 4 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi Elazığ'a 4 kilogram uyuşturucu madde sokmak isteyen şüpheli, jandarma narkotik köpeği Vasıf'ın dikkati sayesinde yakalandı.

Elazığ'a 4 kilogram uyuşturucu madde sokmak isteyen şüpheli, jandarma narkotik köpeğinin dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler bir şüphelinin Elazığ'a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Ekipler, şüpheliyi tespit etmesinin ardından kente geleceği aracı takibe aldı. Şüphelinin bulunduğu araç yol kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı. Jandarma narkotik köpeği ile yapılan arama sonucunda şüphelinin valizinde zulalanmış vaziyette 4 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli hakkında işlem başlatıldığı kaydedildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Narkotik, Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu taciri, narkotik köpeği 'Vasıf'tan kaçamadı - Son Dakika

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