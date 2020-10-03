Uyuşturucu taciri Narkotik polisinden kaçamadı - Son Dakika

Uyuşturucu taciri Narkotik polisinden kaçamadı

Kütahya dışından uyuşturucu madde getirip sattığı iddia edilen zanlı, Narkotik polisi tarafından yakalandı.

Uyuşturucu taciri Narkotik polisinden kaçamadı, System.String[]

Kütahya dışından uyuşturucu madde getirip sattığı iddia edilen zanlı, Narkotik polisi tarafından yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Y.K. isimli zanlıyı takibe alan Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından bonzai isimli sentetik uyuşturucu maddesi satışı yaptığını tespit etti.

Yapılan operasyon sonrası yakalanan Y.K., ifadesi alınmak üzere Narkotik Şubeye götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan zanlı, daha sonra Kütahya Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu işlediği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konulan zanlı, Kütahya'da bir hukuk bürosunda katip olarak çalıştığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Uyuşturucu taciri Narkotik polisinden kaçamadı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 12:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu taciri Narkotik polisinden kaçamadı - Son Dakika

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