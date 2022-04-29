Uyuşturucu taciri Nazilli'de yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu taciri Nazilli'de yakalandı

29.04.2022 22:12
Uyuşturucu taciri Nazilli'de yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesine uyuşturucu sokmak isteyenşahıs polisin operasyonu ile kıskıvrak yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesine uyuşturucu sokmak isteyen

şahıs polisin operasyonu ile kıskıvrak yakalandı.

Aydın genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ederken, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu tacirini kıskıvrak yakaladı. Edinilen bilgiye göre, Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, Nazilli'ye yolcu otobüsü ile yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğini tespit etti. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, otobüsü ve şahsı tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. İlçeye giriş yaptığı esnada otobüsü takip ederek durduran ekipler, yaptıkları incelemede otobüs içerisinde bulunan yabancı uyruklu S.S.'yi yakaladı. S.S'ye ait çantalarda yapılan aramalarda ise yüklü miktarda metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Savcılık kararı ile gözaltına alınan S.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Uyuşturucu, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu taciri Nazilli'de yakalandı - Son Dakika


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