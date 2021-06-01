Uyuşturucu taciri sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL para cezası - Son Dakika

Kayseri'de 450 gram bonzai maddesiyle yakalanan ve uyuşturucu madde ticareti yapmakla yargılanan sanığa 12 yıl hapis ve 25 bin TL para cezası verildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık G.Ç. hazır bulunurken, sanık avukatı da duruşmaya katıldı. Sanık G.Ç. uyuşturucu ticaretini yapmadığını söyleyerek, beraatını talep etti. Mahkeme heyeti tutuklu sanık G.Ç. hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 12 yıl 6 ay ve 25 bin TL para cezası verilmesine hükmetti. - KAYSERİ