Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu taciri sevgililer eş zamanlı operasyonla yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Uyuşturucu taciri sevgililer eş zamanlı operasyonla yakalandı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 200 gram metamfetamin ele geçirildi, Z.A. ve sevgilisi S.B. gözaltına alındı.

Uyuşturucu taciri sevgililer eş zamanlı operasyonla yakalandı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 200 gram metamfetamin ele geçirildi, Z.A. ve sevgilisi S.B. gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Büro Amirliği, ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, Burhaniye ve Yeni mahallelerinde 2 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramada 200 gram metamfetamin ele geçirilirken, uyuşturucu taciri şüpheliler Z.A. ve sevgilisi S.B., gözaltına alındı.


İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzledikleri televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında mahsur kaldılar 1 ton 300 kilo ağırlığındaki 'Kral' isimli boğa 23 bin liraya satıldı İstanbul'da "Yeditepe Huzur-12" denetimleri yapıldı Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 23:05:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu taciri sevgililer eş zamanlı operasyonla yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]