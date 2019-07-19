Uyuşturucu taciri sevgililer eş zamanlı operasyonla yakalandı
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 200 gram metamfetamin ele geçirildi, Z.A. ve sevgilisi S.B. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:29 Kaynak: DHA
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 200 gram metamfetamin ele geçirildi, Z.A. ve sevgilisi S.B. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik
Büro Amirliği, ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, Burhaniye
ve Yeni mahallelerinde 2 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramada 200 gram metamfetamin ele geçirilirken, uyuşturucu taciri şüpheliler Z.A. ve sevgilisi S.B., gözaltına alındı.
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