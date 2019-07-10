Uyuşturucu taciri suçüstü yakalandı
42 dakika önce
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:41 Kaynak: İHA
'te uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şahinbey
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Narkotim ekipleri, Hoşgör Mahallesi'nde T.Y.'nin uyuşturucu madde karşılığı çalıntı malzeme aldığını tespit etti. Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptığı aramalarda 53 uyuşturucu hap, 6 kök Hint keneviri, bir adet hassas terazi, 108 gram metamfetamin ve çalıntı motosiklet ele geçirdi. Adreste yapılan operasyonda gözaltına alınan T.Y., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Olcay Şahan, Gazişehir Gaziantep yolunda! Düğüne bir gün kala takı yüzünden nişanlısını yoğun bakımlık etti! 6 araca hasar veren alkollü sürücü, mahalleli tarafından tekme tokat darp edildi! Avukat arkadaşını vuran müteahhit, polise "yanlışlıkla oldu" dedi