Uyuşturucu taciri suçüstü yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da polisin teknik ve fiziksel takibe aldığı yabancı uyruklu uyuşturucu satıcısı polisin operasyonu ile suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu M.R. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüpheli şahsı teknik ve fiziksel takibe alan polis, yaklaşık 2 hafta süren araştırmanın ardından Taşpazar Mahallesinde operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli M.R. sokak ortasında uyuşturucu satarken suçüstü kıskıvrak yakalandı. Operasyonun ardından çevrede arama yapan NSM ekipleri 8 fişek halinde toplam 2.42 gr uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheli şahıs sorgulanmak üzere Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.