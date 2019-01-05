Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Taciri Şüphelisi: "Kurban Olayım Kadınları Çekmeyin Çocuklarım Var"

Uyuşturucu Taciri Şüphelisi: "Kurban Olayım Kadınları Çekmeyin Çocuklarım Var"

1 saat önce

Uyuşturucu taciri şüphelisi: "Kurban olayım kadınları çekmeyin çocuklarım var" Antalya'da narkotik ekipleri 5 bin 458 adet ecstasy hap ele geçirdi Olayla ilgili 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındıANTALYA - Antalya'da narkotik ekipleri 5 bin 458 adet ecstasy hap ele geçirdi.

Uyuşturucu taciri şüphelisi: "Kurban olayım kadınları çekmeyin çocuklarım var"
Antalya'da narkotik ekipleri 5 bin 458 adet ecstasy hap ele geçirdi
Olayla ilgili 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı

ANTALYA - Antalya'da narkotik ekipleri 5 bin 458 adet ecstasy hap ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri," Kadınları çekmeyin çocuklarım var" dedi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Narkitik ekipleri çalışmalar kapsamında, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesinde durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramda 4 bin 971 adet hap buldu. Araç içindeki A.H, O. H ve G.H gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda hapların sokakta satışını yapan H.H, S.D, ve M.S'de suçüstü yakalandı.
M.S'nin Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 487 adet ecstasy hap ve 2 kilo 656 gram esrar maddesi ele geçirildi. A.H, O. H, G. H, H.H, S.D, M.Y ve M.S, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan adliyeye sevk edildi.
2 si kadın 7 kişiden oluşan zehir tacirlerinden birisi kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Abi kurban olayım, bayanları çekmeyin, arkada bayanlar var. Çocuklarım var kurban olayım"dediği görüldü.
İA-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:23 Kaynak: İHA

Antalya, Narkotik, 3. Sayfa
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