Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Taciri Tutukladı

Uyuşturucu Taciri Tutukladı

1 saat önce

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik il geleninde düzenlediği operasyonlarda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Uyuşturucu Taciri Tutukladı, System.String[]
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik il geleninde düzenlediği operasyonlarda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Alaplı, Devrek ve Kilimli ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda ekipler evlerde yaptığı aramalarda 350 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 20 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve bin 500 TL para ele geçirilirken, E.G. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 kişi serbest bırakılırken, uyuşturucu sattığı tespit edilen E.G. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:04 Kaynak: İHA

Zonguldak, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 3. Sayfa
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