Uyuşturucu Taciri Tutukladı
1 saat önce
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik il geleninde düzenlediği operasyonlarda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zonguldak
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik il geleninde düzenlediği operasyonlarda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Alaplı
, Devrek
ve Kilimli
ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda ekipler evlerde yaptığı aramalarda 350 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 20 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve bin 500 TL para ele geçirilirken, E.G. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 kişi serbest bırakılırken, uyuşturucu sattığı tespit edilen E.G. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:04 Kaynak: İHA
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