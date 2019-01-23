Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs tutuklandı.



Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen B.B.'nin ikametine operasyon düzenlendi. B.B.'nin yakalandığı Yayla Mahallesi'ndeki ikamette yapılan aramada 8,5 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi, satışa hazır bir içimlik paketlenmiş metamfetamin maddesi ile bir içimlik esrar maddesi ele geçirildi.



Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şüpheli B.B, hakkında "uyuşturucu madde ticareti ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçlarından yapılan adli işlemin ardından Manavgat Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

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