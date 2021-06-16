Uyuşturucu taciri tutuklandı - Son Dakika

- Uyuşturucu taciri tutuklandı

Marmaris'te Norkatik ekiplerinin takibindeki uyuşturucu satıcısı düzenlenen operasyon ile yakalandı.

MUĞLA - Marmaris Narkotik ekiplerinin uzun süredir takibinde olan 30 yaşındaki Ö.C.A isimli uyuşturucu taciri gece saatlerinde yapılan operasyonla yakalandı.

Narkotik ekiplerinin şahsın evinde ve aracında yaptığı aramalarda 3 parça halinde Bin 251 Gram esrar maddesi, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 700 TL ve 100 dolar para ele geçirildi.

Şahıs bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.