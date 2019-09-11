Uyuşturucu taciri yabancı uyruklu 4 kişi tutuklandı

Nevşehir'de bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri tarafından uyuşturucu taciri 4 şüpheli tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, Osmanlı caddesinde meydana gelen kavgaya müdahale eden polis ekipleri kavga sırasında yaralanan Afgan uyruklu G.M.M.M. ile yaptığı görüşmede tanımadıkları kendileri gibi yabancı uyruklu 2 kişinin kendilerine uyuşturucu madde satma teklifinde bulunduklarını kendisinin kabul etmeyince biber gazı kullandıklarını ve 10 bin lira parayı alarak kaçtıklarını söyledi. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları sonrasında yabancı uyruklu M.T., S.T. G.M.M., A.Ö. ve İ.Ö. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.T., S.T., G.M.M. ve A.Ö. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR