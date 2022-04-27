Uyuşturucu taciri zehir dolu koli ile yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu taciri zehir dolu koli ile yakalandı

27.04.2022 11:53
Uyuşturucu taciri zehir dolu koli ile yakalandı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile yapılan uyuşturucu sevkiyatı polis operasyonuyla son buldu.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile yapılan uyuşturucu sevkiyatı polis operasyonuyla son buldu. Uyuşturucu taciri otobüs muavininden aldığı zehir dolu koli ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri yolcu otobüsü ile uyuşturucu taşındığı yönünde aldığı bilgi üzerine harekete geçti. Ekipler takibe aldıkları şahısları dinlenme tesisine giren otobüs muavininden paket aldıktan sonra gözaltına aldı. Şahısların aldığı koliyi açan 826 adet sentetik ecza ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 735 TL para ele geçirdi. Olayın ardından C.Ç. ve U.G., isimli şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

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Uyuşturucu, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu taciri zehir dolu koli ile yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu taciri zehir dolu koli ile yakalandı - Son Dakika
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