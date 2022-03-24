Uyuşturucu tacirinden akıl almaz yöntem: Sıvı hale getirip şırınga içerisinde sattılar - Son Dakika
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Uyuşturucu tacirinden akıl almaz yöntem: Sıvı hale getirip şırınga içerisinde sattılar

24.03.2022 14:09
Uyuşturucu tacirinden akıl almaz yöntem: Sıvı hale getirip şırınga içerisinde sattılar

Avcılar'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalanırken, uyuşturucunun sıvı hale getirilip şırınga içerisine doldurularak satıldığı ortaya çıktı.

Avcılar'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalanırken, uyuşturucunun sıvı hale getirilip şırınga içerisine doldurularak satıldığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Avcılar Cihangir Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi, polisi harekete geçirdi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda F.B. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüpheli şahsın 22 suç kaydı olduğu tespit edildi. Adreste yapılan aramalarda uyuşturucunun sıvı hale getirilip şırınga içerisine doldurularak satıldığı belirlenirken, 2 uyuşturucu hap, 6 şeffaf klipsli paket ve folyo içerisinde eroin, 2 şırınga içerisinde kullanıma hazır sıvı eroin, 3 boş şırınga, 12,5 gram uyuşturucu madde, 945 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.B., "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

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Uyuşturucu Ticareti, Cihangir Mahallesi, Uyuşturucu, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu tacirinden akıl almaz yöntem: Sıvı hale getirip şırınga içerisinde sattılar - Son Dakika


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