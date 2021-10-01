Üye Girişi
Uyuşturucu tacirine 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası - Son Dakika

Uyuşturucu tacirine 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası

01.10.2021 11:21
Uyuşturucu tacirine 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası, System.String[]

Kayseri'de fiziki takip neticesinde yakalanan, üzerinde 3 parça halinde belirli miktarlarda uyuşturucu madde bulunan ve zincirleme bir şekilde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçuyla yargılanan sanığa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin TL para cezası verildi.

Kayseri'de fiziki takip neticesinde yakalanan, üzerinde 3 parça halinde belirli miktarlarda uyuşturucu madde bulunan ve zincirleme bir şekilde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçuyla yargılanan sanığa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin TL para cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Y.Ç ve avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşmada verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanığın 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Y.Ç., "Ben kesinlikle uyuşturucu satmadım. Evimde ve üzerinde yapılan aramada hiç bir uyuşturucu madde ele geçirilmedi. Uyuşturucu içtiğim için de çok pişmanım. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Y.Ç..'nin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçunu işlediğinin delillerle sabit olduğunu belirterek, sanığa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin TL para cezası verdi. - KAYSERİ

Para Cezası, Türk Lirası, Uyuşturucu, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu tacirine 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Van Aanholt'tan saha içinde didiştiği Marsilyalı'ya gündem olacak gönderme: Peruğunu çıkaracağım cüce 11:06 Van Aanholt'tan saha içinde didiştiği Marsilyalı'ya gündem olacak gönderme: Peruğunu çıkaracağım cüce Kripto paradan yüzde 20 kar vaadi ile servetini kaptırdı, yuvası dağıldı 11:03 Kripto paradan yüzde 20 kar vaadi ile servetini kaptırdı, yuvası dağıldı 2.5 aylık tatil sonrası açılan TBMM'nin gündeminde 4 konu var 10:58 2.5 aylık tatil sonrası açılan TBMM'nin gündeminde 4 konu var
Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var 10:48 Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var İkinci el otomobil alacaklara dikkat! İşte fiyatı 150 bin liranın altında olan otomobiller 10:35 İkinci el otomobil alacaklara dikkat! İşte fiyatı 150 bin liranın altında olan otomobiller İngiltere şimdi de kasap kriziyle uğraşıyor! Hükümet ülkeye bin yabancı kasap alacak 10:14 İngiltere şimdi de kasap kriziyle uğraşıyor! Hükümet ülkeye bin yabancı kasap alacak
Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti 09:57 Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor 09:48 Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor

Son Dakika Haberleri
11:05 Van Aanholt'tan saha içinde didiştiği Marsilyalı'ya gündem olacak gönderme: Peruğunu çıkaracağım cüce
11:04 İkinci el cep telefonlarında yüzde 20 KDV indirimi yolda
11:03 Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap
10:58 2.5 aylık tatil sonrası açılan TBMM'nin gündeminde 4 konu var
10:51 Vitor Pereira'ya tepki gösteren taraftarı, kaleci Berke Özer engelledi
10:48 Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi
10:47 Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var
10:44 Son dakika! Yeni güne düşüşle başlayan dolar 8,88'den işlem görüyor
10:34 İkinci el otomobil alacaklara dikkat! İşte fiyatı 150 bin liranın altında olan otomobiller
10:27 Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son magazin olayları
Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti         
11:11
İkinci el cep telefonlarında yüzde 20 KDV indirimi yolda İkinci el cep telefonlarında yüzde 20 KDV indirimi yolda         
11:04
Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap         
11:03
Vitor Pereira'ya tepki gösteren taraftarı, kaleci Berke Özer engelledi Vitor Pereira'ya tepki gösteren taraftarı, kaleci Berke Özer engelledi         
10:52
Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi         
10:48
5 aylık hamile Sezen'in katil kocası kendini böyle savundu: Metruk binada ilişkiye girdik, daha sonra 'çocuk senden değil' dedi 5 aylık hamile Sezen'in katil kocası kendini böyle savundu: Metruk binada ilişkiye girdik, daha sonra 'çocuk senden değil' dedi         
10:20
Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi         
10:04
Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim         
09:54
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Beni ciddi manada rahatsız ediyor" dediği McGurk kimdir? İşte ABD'li isimle ilgili tüm bilgiler         
08:44
Bakan Özer'den Bakan Özer'den "Öğretmeni sınıftan kovan" kaymakam için yorum yaptı: Esefle kınıyorum         
07:24
Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları         
23:03
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Rekabet Kurulu'ndan Trendyol'a şok suçlama: Kendi markalarına öncelik veriyor ve satıcılar arasında ayrımcılık yapıyor Rekabet Kurulu'ndan Trendyol'a şok suçlama: Kendi markalarına öncelik veriyor ve satıcılar arasında ayrımcılık yapıyor         
20:33
Şen kardeşler cinayetinde Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi         
19:27
Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü         
18:57
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 11:26:12. #1.11#
SON DAKİKA: Uyuşturucu tacirine 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement