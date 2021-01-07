Uyuşturucu tacirine 8 yıl hapis ce 16 bin TL para cezası verildi - Son Dakika

Uyuşturucu tacirine 8 yıl hapis ce 16 bin TL para cezası verildi

07.01.2021 10:59
Uyuşturucu tacirine 8 yıl hapis ce 16 bin TL para cezası verildi, System.String[]

Kayseri'de 9 gram metamfetamin ve hassas terazi ile yakalanan uyuşturucu tacirine yapılan yargılama sonrasında 8 yıl hapis cezası ve 16 bin TL para cezası verildi.

Kayseri'de 9 gram metamfetamin ve hassas terazi ile yakalanan uyuşturucu tacirine yapılan yargılama sonrasında 8 yıl hapis cezası ve 16 bin TL para cezası verildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada zanlı Sefa D. hazır bulundu. Son savunması alınan Sefa D., "Daha önce verdiğim ifadem aynen geçerlidir. Ben uyuşturucu satmadım. Beraatımı talep ediyorum ve ben suçsuzum. Sadece arkadaş çevremden dolayı 7-8 aylı bir süre içinde kullandım" ifadesinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Sefa D.'ye yapılan yargılama sonucunda 8 yıl hapis cezası ve 16 bin TL para cezası verdi. - KAYSERİ

Para Cezası, Türk Lirası, Uyuşturucu, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu tacirine 8 yıl hapis ce 16 bin TL para cezası verildi - Son Dakika


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