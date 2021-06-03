Uyuşturucu tacirine 9 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 23 bin 420 TL para cezası - Son Dakika

Kayseri'de 'zincirleme uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılanan sanığa 9 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 23 bin 420 TL para cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık H.A. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık avukatı da mahkemede hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı, sanık H.A.'nın zincirleme uyuşturucu ticareti yaptığının sabit olmasından dolayı 'uyuşturucu ticareti yapma' suçunda cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Sanık H.A. savunmasında, "Daha önceki verdiğim ifade aynen geçerlidir. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık M.A.'ya 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 23 bin 420 TL para cezası verdi. - KAYSERİ