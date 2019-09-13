Uyuşturucu tacirine Roket darbesi

Bursa'da jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yapacağı yönünde ihbar bulunan şahsi takibe aldı. Narkotik köpeği Roket'in de katıldığı operasyonla gözaltına alınan şahsın üzerinde onlarca genci zehirleyecek miktarda uyuşturucu çıktı.



Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.K. isimli bir şahsın elinde uyuşturucu madde olduğu ve bu maddeyi satacağı yönünde ihbar aldı. İhbarın ardından şahsı takibe alan ekipler, F.K'yi Osmangazi ilçesi Nilüfer Köy mevkiinde aracıyla seyir halindeyken durdurdu. Araçta eğitimli narkotik köpeği Roket'in de desteğiyle arama yapan jandarma ekipleri satışa hazır halde bekletilen 475 gram metamfetamin, 30 gram toz Esrar, Esrar öğütmede kullanılan aparat ve uyuşturucu satışı için kullanıldığı değerlendirilen 3 adet telefon ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs ilk işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü. - BURSA