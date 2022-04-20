Uyuşturucu tacirinin evinde 42 adet sahte 100 Dolar bulundu - Son Dakika
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Uyuşturucu tacirinin evinde 42 adet sahte 100 Dolar bulundu

20.04.2022 13:40
Uyuşturucu tacirinin evinde 42 adet sahte 100 Dolar bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi alınan ve 12 suç kaydı bulunan şahıs, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ikametinde yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi alınan ve 12 suç kaydı bulunan şahıs, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ikametinde yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu aparatı, ruhsatsız pompalı av tüfeği ve 42 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından uyuşturucu madde ticareti ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde 12 adet suç kaydı bulunan E.Y. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu, uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ve Merkez Karakoluna bağlı ekipler tarafından şüphelinin Bahçelievler Mahallesindeki evinde yapılan aramada; 5 parça halinde toplam 21 gram esrar uyuşturucu maddesi, 100 gram metamfetamin imalatında kullanılan ana etken maddesi saf iyot, 48 adet uyuşturucu/uyarıcı hap, 1 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 1 adet uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi, 13 adet uyuşturucu satışında kullanılacak boş ambalaj, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı payp, 42 adet sahte 100 dolarlık banknot, 50 adet 9 milimetre tabanca fişeği ve 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Olay ile ilgili gözaltına alınan ve hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak bulundurmak, parada sahtecilik, ruhsatsız tüfek bulundurmak ve mermi bulundurmak suçlarından adli işlem yapılan E.Y.'nin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANTALYA

Uyuşturucu tacirinin evinde 42 adet sahte 100 Dolar bulundu

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Uyuşturucu, Jandarma, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu tacirinin evinde 42 adet sahte 100 Dolar bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu tacirinin evinde 42 adet sahte 100 Dolar bulundu - Son Dakika
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