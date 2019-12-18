Uyuşturucu tacirinin evine baskın: 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu tacirinin evine baskın: 1 gözaltı - Son Dakika

Uyuşturucu tacirinin evine baskın: 1 gözaltı

6 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmada uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu tacirinin evine baskın: 1 gözaltı, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmada uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerine gelen bir ihbar üzerine uyuşturucu tacirlerine yönelik başlatılan çalışma kapsamında belirlenen bir adrese baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında arama yapılan evde 445 gram esrar maddesi ele geçirilirken, evde bulunan Ö.B. gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - KONYA

Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:50 Kaynak: İHA
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