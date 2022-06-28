Ödemiş Narko Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir evin tarlasında uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafından önceden belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli M.S. gözaltına alınırken, evde ve tarlada yapılan aramalarda ise 50 kök hint keneviri, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 25 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Bu ocak bir asırdan bu yana sönmedi

Kaynak: İHA

Ödemiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucu tacirinin tarlasına polis baskını - Son Dakika

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