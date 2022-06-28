Uyuşturucu tacirinin tarlasına polis baskını - Son Dakika
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Uyuşturucu tacirinin tarlasına polis baskını

28.06.2022 18:19

Uyuşturucu tacirinin tarlasına polis baskını İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin tarlasına polis ekipleri operasyon düzenledi.

Uyuşturucu tacirinin tarlasına polis baskını

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin tarlasına polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ödemiş Narko Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir evin tarlasında uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafından önceden belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli M.S. gözaltına alınırken, evde ve tarlada yapılan aramalarda ise 50 kök hint keneviri, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 25 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

YORUMLAR
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Bu ocak bir asırdan bu yana sönmedi Bu ocak bir asırdan bu yana sönmedi
Kaynak: İHA

Ödemiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu tacirinin tarlasına polis baskını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu tacirinin tarlasına polis baskını - Son Dakika
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