Uyuşturucu tacirinin üzerinden sahte polis kimliği çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu tacirinin üzerinden sahte polis kimliği çıktı - Son Dakika

Uyuşturucu tacirinin üzerinden sahte polis kimliği çıktı

6 saat önce

Bartın'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu tacirinin üzerinden sahte polis kimliği çıktı, System.String[]

Bartın'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin üzerinden ise sahte polis kimliği çıktı.


Bartın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonla 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 18 adet ecstasy hap, 58 gram metamfetamin maddesi, 4 kök Hint keneviri, sahte polis kimlik kartı, uyuşturucu madde içmeye yarayan ve Bong diye tabir edilen cam aparat, 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 9 adet 7,65 mm tabanca fişeği ele geçirildi. Zanlılar hakkında TCK'nın 191. maddesine göre "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak, resmi belgede sahtecilik, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet ve 2313 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından adli işlem yapıldı. - BARTIN

Bartın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:59 Kaynak: İHA
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