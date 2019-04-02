Uyuşturucu Tacirleri Bunu da Yaptı... Bal Kabağına Gizlenmiş 3 Kilo 150 Gram Esrar Ele Geçirildi
1 saat önce
Uyuşturucu tacirleri bunu da yaptı.
Uyuşturucu tacirleri bunu da yaptı... Bal kabağına gizlenmiş 3 kilo 150 gram esrar ele geçirildi
DİYARBAKIR - Diyarbakır
'da düzenlenen bir operasyonda, bal kabağına gizlenmiş 17 paket halinde ve satışa hazır vaziyette 3 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirildi. Diyarbakır Valiliği
'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma
Komutanlığı tarafından Sur
ilçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol ve arama noktasında dün faaliyet esnasında bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Minibüs içerisinde şüpheli bir şahsın üstünde ve eşyasında arama kararına istinaden yapılan aramada şahsa ait bal kabağı içerisine gizlenmiş, 17 ayrı paket halinde ve satışa hazır 3 kilo 110 gram toz ve 40 gram kubar olmak üzere toplam 3 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca, ele geçirilen uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:00 Kaynak: İHA
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