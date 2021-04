Uyuşturucu tacirleri drone ile saniye saniye takip edildi - Son Dakika

Uyuşturucu tacirleri drone ile saniye saniye takip edildi

BURSA - Bursa'da uyuşturucu tacirlerinin geldiği ihbarı alan polis ekipleri, saniye saniye drone ile takibe aldı. Polisten kaçmaya çalışan zanlılar, kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.

Bursa'nın Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadelede drone ile etkili sonuçlar alıyor. Şehir dışından bölgeye uyuşturucu getirdiği tespit edilen N.A. ve Ş.A., Gemlik ilçe sınırına girmelerinden itibaren takibe alındı. Drone eşliğinde yapılan takipte, şüphelilerin Gemlik'in merkezi yerine Umurbey Mahallesinde zeytinlik yolla saptı. Drone ile yapılan izleme ile attıkları her adım takip edilen zanlılar, takip edildiklerini düşünerek, karanlıktan da faydalanarak üzerlerindeki uyuşturucuyu Umurbey mevkiinde yol kenarına attı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, tüm harekelerini drone ile an be an izlediği zanlılar, zeytinlik yolunda yakalandı. Yapılan aramada araçtan atamadıkları uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede yaptıkları incelemede ise şüphelilerin attığı uyuşturucuyu da buldu. Toplamda 100 gram uyuşturucu ve bir silah ele geçirildi.

İlk sorguları Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan zanlılar, ardından Gemlik Adliyesine sevk edildi. İki zanlı da, uyuşturucu ticareti yapmak ve silah kanununa muhalefetten tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.

(HT-AÇ-İHS)