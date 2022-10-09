Manisa haber: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Turgutlu ilçesinde durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 4 adet sentetik ecza hapı ele geçirilerek 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Konuyla ilgili şahsın uyuşturucu maddeyi satın aldığı şahsın iş yerinde yapılan aramada ise, 118 adet sentetik ecza hapı, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca, 1160 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. U.B. (31) isimli şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA