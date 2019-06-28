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Uyuşturucu tacirleri hakim karşısında

43 dakika önce

Gaziantep'te 3 ay süren teknik takip sonucu yakalanan ve haklarında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan iddianame hazırlanan 4'ü kadın 15 sanık, hakim karşısına çıktı.

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Gaziantep'te 3 ay süren teknik takip sonucu yakalanan ve haklarında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan iddianame hazırlanan 4'ü kadın 15 sanık, hakim karşısına çıktı. Hakim karşısına çıkan 15 sanıktan 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4'ü kadın 15 sanık hakkında iddianame hazırlandı. 506 sayfalık iddianamenin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesi üzerine sanıklar, hakim karşısına çıktı. İlk duruşması yapılan davada, yakalanmamak için uyuşturucu maddelere 'çiçek', 'sarı papatya', 'buzdolabı', 'şeker', 'fren balatası' ve 'araba' gibi isimler koydukları belirlenen 15 sanığın yargılaması yapıldı. İfade veren tutuklu sanıklar, üzerilerine atılı suçları kabul etmedi. 4 bin 408 uyuşturucu hap, 385 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan 764 gram kimyasal ham maddenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan sanıklar hakkında 10 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Duruşmada M.K., P.Y. ve S.K.'nın savunmalarını yapan avukat Güngör Sancılı, şüphelilerin suçsuz olduğunu savunarak tahliyelerini istedi. Sanıkların ifadelerini dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan 15 sanıktan M.K., P.Y. ve S.K.'nın tutuksuz olarak yargılanmasına ve tahliyelerine karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:30 Kaynak: İHA
Gaziantep, 3. Sayfa
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