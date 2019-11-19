Uyuşturucu tacirleri kaçacak delik aradı

Adıyaman polisi, ormanlık alanda uyuşturucu satan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Polisten kaçan 4 kişi, yaşanan kovalamacanın ardından gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Karadağ Ormanlık alanı içerisinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede harekete geçerek belirtilen bölgeye gitti. Ormanlık alana giren ekipleri fark eden şahıslar ile polis ekipleri arasında ormanlık alanda kovalamaca yaşandı. Dur ikazlarına uymayan şahısların yakalanması için polis ekipleri havaya uyarı ateşi açtı. Ormanlık alanda tek tek polis ekiplerince yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.



Nefes kesen operasyon sonrasında ormanlık alan içerisinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde faaliyet gösteren hassas burunlu köpek tarafından aramalar yapıldı. Ormanlık alanda bulunan mağaralar da tek tek kontrol edildi. Polis ekiplerince yakalanan 4 kişi daha sonra sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN