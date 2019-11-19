Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu tacirleri kaçacak delik aradı
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu tacirleri kaçacak delik aradı - Son Dakika

Uyuşturucu tacirleri kaçacak delik aradı

6 saat önce

Adıyaman polisi, ormanlık alanda uyuşturucu satan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Uyuşturucu tacirleri kaçacak delik aradı, System.String[]

Adıyaman polisi, ormanlık alanda uyuşturucu satan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Polisten kaçan 4 kişi, yaşanan kovalamacanın ardından gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Karadağ Ormanlık alanı içerisinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede harekete geçerek belirtilen bölgeye gitti. Ormanlık alana giren ekipleri fark eden şahıslar ile polis ekipleri arasında ormanlık alanda kovalamaca yaşandı. Dur ikazlarına uymayan şahısların yakalanması için polis ekipleri havaya uyarı ateşi açtı. Ormanlık alanda tek tek polis ekiplerince yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.


Nefes kesen operasyon sonrasında ormanlık alan içerisinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde faaliyet gösteren hassas burunlu köpek tarafından aramalar yapıldı. Ormanlık alanda bulunan mağaralar da tek tek kontrol edildi. Polis ekiplerince yakalanan 4 kişi daha sonra sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İçişleri Bakanlığı düzenlemeleri Meclis'e sunuldu! Kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak
İçişleri Bakanlığı düzenlemeleri Meclis'e sunuldu: Kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak Rabia Naz soruşturmasında görevli polis: Yüksekten düşme ama intihar değil Güleda, ölmemek için 17 saat mücadele edip 3 kez kaçmaya çalıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 17:14:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu tacirleri kaçacak delik aradı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]