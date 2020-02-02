Uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı

6 saat önce

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 9 uyuşturucu tacirini yakaladı.

Uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı, System.String[]

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 9 uyuşturucu tacirini yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 7 operasyonda toplam 9 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 5,42 gram esrar, 4,66 gram metamfetamin ile 403 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Yakalanan şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 09:30 Kaynak: İHA
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