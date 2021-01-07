Uyuşturucu tacirleri Mobil Park ekiplerinden kaçamadı - Son Dakika

Uyuşturucu tacirleri Mobil Park ekiplerinden kaçamadı

07.01.2021 17:20
Uyuşturucu tacirleri Mobil Park ekiplerinden kaçamadı, System.String[]

Aydın'da Mobil Park Ekipleri tarafından yapılan kontrollerde durumundan şüphelenen şahsın üstünden hassas terazi, uyuşturucu madde ve bir miktar para ele geçirildi.

Aydın'da Mobil Park Ekipleri tarafından yapılan kontrollerde durumundan şüphelenen şahsın üstünden hassas terazi, uyuşturucu madde ve bir miktar para ele geçirildi.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Ovaeymir Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mobil Park Ekipleri tarafından yapılan kontrollerde durumundan şüphelenilen C.K. isimli şahıs ekipler tarafından durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan kaba üst yoklamasında 1 adet hassas terazi, 6 gram metamfetamin ve 3 bin 660 lira para ele geçirildi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ticareti yapmak suçlarından gözaltına alınan şahıs ve ele geçirilen malzemeler Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Uyuşturucu tacirleri Mobil Park ekiplerinden kaçamadı
Uyuşturucu tacirleri Mobil Park ekiplerinden kaçamadı

Uyuşturucu, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu tacirleri Mobil Park ekiplerinden kaçamadı - Son Dakika


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