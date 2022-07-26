Uyuşturucu tacirleri polis dronundan kaçamadı: 4 gözaltı - Son Dakika
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Uyuşturucu tacirleri polis dronundan kaçamadı: 4 gözaltı

26.07.2022 11:14
Uyuşturucu tacirleri polis dronundan kaçamadı: 4 gözaltı

Sakarya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik dron destekli uygulamada, uyuşturucu imal ve ticareti yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik dron destekli uygulamada, uyuşturucu imal ve ticareti yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erenler ilçesinde dron destekli, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik geniş çaplı uygulama yaptı. Dron destekli uygulamaya çok sayıda polis ekibi katılırken uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan, bulunduran ve kullanan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - SAKARYA

YORUMLAR
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Çiftliğe uyuşturucu baskını: 2 gözaltı Çiftliğe uyuşturucu baskını: 2 gözaltı Tır ile hafifi ticari araç çarpıştı: 2 yaralı Tır ile hafifi ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu tacirleri polis dronundan kaçamadı: 4 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu tacirleri polis dronundan kaçamadı: 4 gözaltı - Son Dakika
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