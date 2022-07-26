Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erenler ilçesinde dron destekli, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik geniş çaplı uygulama yaptı. Dron destekli uygulamaya çok sayıda polis ekibi katılırken uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan, bulunduran ve kullanan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucu tacirleri polis dronundan kaçamadı: 4 gözaltı - Son Dakika

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