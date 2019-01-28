Uyuşturucu Tacirleri Polis Tarafından Yakalandı
1 saat önce
Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Niğde genelinde uyuşturucu madde bulunduran, kullanan, ticaretini yapan ve nakleden şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Niğde genelinde uyuşturucu madde bulunduran, kullanan, ticaretini yapan ve nakleden şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları 16 plakalı araç içereninde bulunan E.K -C.K isimli şahıslar ile birlikte satışa hazır durumda 2.74 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi
Yakalanan araç ve içereninde bulunun 2 kişi Polis tarafından sorgulanmak üzere Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliğine götürüldü. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:01 Kaynak: İHA
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