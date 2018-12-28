Uyuşturucu Tacirleri Polis ve Jandarmanın Ortak Operasyonuyla Yakalandı
20 dakika önce
Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, bir araçta ve araçtaki şahıslar üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alaplı
İlçe Jandarma
Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, bir araçta ve araçtaki şahıslar üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uyuşturucu ile mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız devam ettiren Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği operasyonda, Alaplı'nın Belen
köyünde H.K. (27) ve E.D.'nin (22) bulunduğu araç durduruldu. Kiralandığı anlaşılan araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 19 adet ecstasy uyuşturucu hap, 20 gram esrar ile 2 adet sigaralık, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, konuyla alakalı olarak gözaltına alınan H.K. ile E.D. hakkında yasal işlem başlatıldı. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:59 Kaynak: İHA
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