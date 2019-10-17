Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu tacirleri polisten kaçmaya çalışırken kaza yaptı
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu tacirleri polisten kaçmaya çalışırken kaza yaptı

Uyuşturucu tacirleri polisten kaçmaya çalışırken kaza yaptı

1 saat önce

AYDIN (İHA) –Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve kaza yapması sonucu yakalanan şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı.

Uyuşturucu tacirleri polisten kaçmaya çalışırken kaza yaptı, System.String[]

AYDIN (İHA) –Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve kaza yapması sonucu yakalanan şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı.


Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri ve asayiş ekipleri tarafından yapılan uygulama esnasında durdurulmak istenen şüpheli bir araç, uygulamayı görerek kaçmaya başladı. Bunun üzerine takibe alınan araç, dur ihtarına rağmen kaçmaya devam etti. Aydın Bulvarı üzerinde trafik levhasına çarparak duran aracın sürücüsü R.Y. isimli şahıs yakalandı.


Araçta ve şahıs üzerinde yapılan aramalarda bir miktar skunk ve bir miktar esrar ile birlikte 1,15 ve 10,50 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ve 2 adet cep telefonu,4 bin 500 Türk Lirası, 325 Euro, 140 Türkmenistan Manatı, 5 Amerikan Doları ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alınarak hakkında gerekli için emniyete götürüldü. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Nevşehir'de üniversite öğrencisinin ölümüne sebep olan sürücü, oğlu değil babasıymış
Yolun karşısına geçmek isterken araba çarpan yaşlı adam, metrelerce havada uçtu Doktorun boğazını jiletle kesen saldırgan, istediği ilacı yazmadığı için saldırdığını söyledi Çağla Şıkel canlı yayında göğsünün açılmasıyla ilgili ilk kez konuştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 16:55:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu tacirleri polisten kaçmaya çalışırken kaza yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]