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Uyuşturucu tacirleri suçüstü yakalandı

6 saat önce

Gaziantep emniyeti Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 2 şahısı başka bir şahsa uyuşturucu madde satarken suçüstü yakaladı.

Uyuşturucu tacirleri suçüstü yakalandı, System.String[]

Gaziantep emniyeti Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 2 şahısı başka bir şahsa uyuşturucu madde satarken suçüstü yakaladı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Şahinbey Ertuğrulgazi mahallesinde 2 şahıs başka bir şahsa uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı. Şahısların yapılan üst aramalarında 0.40 ve 0.90 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Yakalanan 2 şüpheliye " Uyuşturucu Madde Ticaretinden" 1 şüpheliye ise " Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:05 Kaynak: İHA
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