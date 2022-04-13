Uyuşturucu tacirleri tabanca ve tüfekle yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu tacirleri tabanca ve tüfekle yakalandı

13.04.2022 14:15
Uyuşturucu tacirleri tabanca ve tüfekle yakalandı

Aksaray'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticari yapan 2 şüpheli yakalandı.

Aksaray'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticari yapan 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinden ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesi yönünde yapılan çalışmalarda 2 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek kimlikleri belirlenen Mustafa D. (22) ve Murat M. (22) isimli şahısları takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma istihbarat ekipleri, düzenlediği operasyonda 2 şüpheli yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 10 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

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Ruhsatsız Silah, Uyuşturucu, Jandarma, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu tacirleri tabanca ve tüfekle yakalandı - Son Dakika


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