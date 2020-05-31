Uyuşturucu tacirleri tabancalarla yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu tacirleri tabancalarla yakalandı

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda 4 uyuşturucu taciri, 4 adet tabanca ve 126 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakalandı.

Uyuşturucu tacirleri tabancalarla yakalandı, System.String[]

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda 4 uyuşturucu taciri, 4 adet tabanca ve 126 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik olarak yaptığı çalışmalarda A.K. ve B.A.'nın uyuşturucu madde getirerek Kayseri'deki torbacılara sattıkları belirlendi. Doğu Sanayi içinde yapılan operasyonda B.A. ve M.K. 110 gram metamfetamin maddesi ve bir adet tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.


Operasyonun devamında yakalanan iki zanlı ile bağlantılı oldukları belirlenen A.K. ve A.D. isimli şahıslar, kaldıkları otelde yakalandı. Otel odasında yapılan aramalarda 16 Gram metamfetamin ve iki adet tabanca ele geçirildi.


Yetkililer gözaltına alınan şahıslar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 09:07 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu tacirleri tabancalarla yakalandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi 56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi "Fakirsin" dedikleri genç aşçıdan fenomenleri kıskandıracak başarı Dünyanın en genç milyarderinin serveti kurmaca çıktı Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen, şiddet sorularına cevap veremedi Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Çocuk modele bir de şimdi bakın Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini bıçakladı İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti Sokağa çıkması yasak olan 67 yaşındaki Sinan Çetin, hafta içi sahilde yürüyüş yaptı Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi
1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi 1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi         
09:11
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi 56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi         
08:53
Rusya'da işsiz kalan direk dansçıları pizza teslimatında çalışmaya başladı Rusya'da işsiz kalan direk dansçıları pizza teslimatında çalışmaya başladı         
08:34
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek? Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?         
07:56
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı         
01:59
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu         
01:37
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi         
01:20
Beyaz Saray etrafındaki protestolar şiddetlendi, resmi konut tecrit altına alındı Beyaz Saray etrafındaki protestolar şiddetlendi, resmi konut tecrit altına alındı         
00:58
George Floyd protestoları ABD geneline yayılıyor! Chicago'da göstericiler polis arabalarına zarar verdi George Floyd protestoları ABD geneline yayılıyor! Chicago'da göstericiler polis arabalarına zarar verdi         
00:23
Uzay yolculuğu için tarihi an! SpaceX'in Crew Dragon roketi, içindeki 2 astronotla birlikte uzaya fırlatıldı Uzay yolculuğu için tarihi an! SpaceX'in Crew Dragon roketi, içindeki 2 astronotla birlikte uzaya fırlatıldı         
00:13
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi         
00:11
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı         
23:43
Dağlık alanda poşete sarılı çocuk cansız bedeni bulundu Dağlık alanda poşete sarılı çocuk cansız bedeni bulundu         
23:41
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi         
23:39
THY uçaklarında ikramlar kutu halinde dağıtılacak, çay ve kahve servisi yapılmayacak THY uçaklarında ikramlar kutu halinde dağıtılacak, çay ve kahve servisi yapılmayacak         
23:30
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü versinler Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü versinler         
23:13
Ahmet Hakan Ahmet Hakan "Hürriyet, artık sadece internet sitesi üzerinden devam edecek" iddiasına yanıt verdi         
23:00
Son Dakika: Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı Son Dakika: Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı         
22:03
Trump, göstericileri bastırmak için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi Trump, göstericileri bastırmak için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi         
21:29
Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi         
21:09
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin video paylaştı Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin video paylaştı         
21:09
İstanbul Üsküdar'da kilise haçını söken şüpheli tutuklandı İstanbul Üsküdar'da kilise haçını söken şüpheli tutuklandı         
21:07
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı         
20:45
Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 26 oldu, yeni vaka sayısı binin altına düştü Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 26 oldu, yeni vaka sayısı binin altına düştü         
20:39
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı         
20:31
Mardin'de mağarada tarihi dönemlere ait olduğu sanılan kafatası ve kemikler bulundu Mardin'de mağarada tarihi dönemlere ait olduğu sanılan kafatası ve kemikler bulundu         
20:21
Ünlü sanatçı Ruşen Güneş hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Ruşen Güneş hayatını kaybetti         
20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı         
19:57
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde giriş-çıkış yasağı 1 Haziran'da kalkıyor Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde giriş-çıkış yasağı 1 Haziran'da kalkıyor         
19:47
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü         
19:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2020 09:26:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu tacirleri tabancalarla yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]