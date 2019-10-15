Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu tacirleri ticari takside yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu tacirleri ticari takside yakalandı

Uyuşturucu tacirleri ticari takside yakalandı

1 saat önce

Kayseri İl jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla, ticari taksi içerisinde uyuşturucu satan 2 kişi yakalandı.

Uyuşturucu tacirleri ticari takside yakalandı, System.String[]

Kayseri İl jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla, ticari taksi içerisinde uyuşturucu satan 2 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla dün gece yapılan operasyonda, ticari taksi içerisindeki 2 şahsın araç ve üst aramalarında 3 kilogram 750 gram bonzai maddesi ele geçirildi.


Bulunan uyuşturucu maddeye el konulurken, şahıslar gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:48 Kaynak: İHA
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