Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Farklı bölgelerde yapılan operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise çok sayıda uyuşturucu madde, şahısların tuttukları çeteleler ve hassas terzi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayseri haber: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

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