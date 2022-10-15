Kayseri haber: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri haber: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

15.10.2022 11:54

Kayseri haber... Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tuttukları çeteleler ile yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tuttukları çeteleler ile yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Farklı bölgelerde yapılan operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise çok sayıda uyuşturucu madde, şahısların tuttukları çeteleler ve hassas terzi ele geçirildi.

Gözaltına altına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Kayseri haberleri... Kayseri'de husumetlisini öldüren zanlı yakalandı Kayseri haberleri... Kayseri'de husumetlisini öldüren zanlı yakalandı Son dakika haberi... Polisler dedektif gibi iz sürdü... Cinayet zanlısını 1 aylık takip sonucu yakaladı Son dakika haberi... Polisler dedektif gibi iz sürdü... Cinayet zanlısını 1 aylık takip sonucu yakaladı Protokolden göz bantlı, değnekli farkındalık Protokolden göz bantlı, değnekli farkındalık
Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri haber: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:49 Okan Buruk'tan yıldızları sahaya sürdü! Kayserispor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:10 İngiliz bilim insanlarında dünyayı umutlandıran açıklama: Kanser aşısında olumlu sonuca varılmak üzere
18:06 41 kişinin can verdiği maden ocağında incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu: Gerçekten öfke doluyum, bu ailelere kim hesap verecek?
18:08 Adana Demirspor'da Belhanda fırtınası! 4 dakika içinde attığı gol ve yaptığı asistle maça damga vurdu
17:42 ABD'de ilk insanın nasıl oluştuğuna dair rapor hazırlayan bilim insanlarına tepki yağdı
17:41 Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in Jorge Jesus'a hitap şekli gündem oldu: Bak şimdi babamı çekiyorum
17:04 55 yıldır aktif olarak futbol oynayan 73 yaşındaki Şerif Kunt, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek üzere
17:02 Bartın'daki maden faciasında kardeşini kaybeden kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dert yandı: Başkanım bu ihmale karşı neden önlem alınmadı?
16:45 Erzincan'da bir düğünde geline takılan altın ve setler geçit töreniyle sergilendi! Takılan altınların sayısı büyük şaşkınlık yarattı
16:36 İzmir Konak'ta ortalık karıştı! Eşiyle tartışırken araya giren vatandaşa pompalı tüfekle ateş eden şahıs, kazayla bakkal sahibini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 19:09:04. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri haber: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement