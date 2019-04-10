Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Tacirleri Tutuklandı

Uyuşturucu Tacirleri Tutuklandı

46 dakika önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu Tacirleri Tutuklandı, System.String[]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu madde ticari yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek düzenledikleri operasyonda S.A. (36), E.G. (25), İ.B. (29) ve M.A.A.'yı (32) gözaltına aldı. Zanlıların evlerine yapılan operasyonda satışa hazır durumda bir poşete doldurulmuş kristal uyuşturucu ve uyuşturucu tartmakta kullanılan hassas tartı aleti ele geçirildi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan 4 zanlının da farklı suçlardan sabıkaları olduğu öğrenildi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:49 Kaynak: İHA
Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar Abdullah Gül'den Yeni Parti Kuracağı Konuşulan Babacan ve Davutoğlu'na Talimat: Bekleyin Ölen Babasından Kalan Miras, Talihsiz Vatandaşı İsyan Ettirdi Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 2 TL Olarak Belirlenmiştir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 21:35:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Tacirleri Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]