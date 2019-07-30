Uyuşturucu tacirleri tutuklandı
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İstanbul'dan Sivas'ın Suşehri ilçesine uyuşturucu taşırken yakalanan 3 kadın çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
İstanbul'dan Sivas'ın Suşehri ilçesine uyuşturucu taşırken yakalanan 3 kadın çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Haber Yayın Tarihi: 30.07.2019 10:46 Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Sivas'ın Suşehri ilçesine uyuşturucu naklettikleri düşünülen 3 kişi polis ekipleri tarafından Suşehri otogarında düzenlenen başarılı bir operasyonla ele geçirildi. E.B., N.H. ve D.Ç. isimli üç kadının üstlerinde ve valizlerinde yapılan aramalarda 119 adet extacy hap, 40 gram skunk maddesi ele geçirildi. 3 zanlı ilçe emniyet müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından çıkartıldıkları Suşehri adliyesinde tutuklanarak cezaevine konuldu. - SİVAS
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