Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu tacirleri tutuklandı
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Uyuşturucu tacirleri tutuklandı

2 dakika önce

İstanbul'dan Sivas'ın Suşehri ilçesine uyuşturucu taşırken yakalanan 3 kadın çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Uyuşturucu tacirleri tutuklandı, System.String[]
İstanbul'dan Sivas'ın Suşehri ilçesine uyuşturucu taşırken yakalanan 3 kadın çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Sivas'ın Suşehri ilçesine uyuşturucu naklettikleri düşünülen 3 kişi polis ekipleri tarafından Suşehri otogarında düzenlenen başarılı bir operasyonla ele geçirildi. E.B., N.H. ve D.Ç. isimli üç kadının üstlerinde ve valizlerinde yapılan aramalarda 119 adet extacy hap, 40 gram skunk maddesi ele geçirildi. 3 zanlı ilçe emniyet müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından çıkartıldıkları Suşehri adliyesinde tutuklanarak cezaevine konuldu. - SİVAS
İstanbul, Suşehri, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2019 10:46 Kaynak: İHA
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