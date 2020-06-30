Uyuşturucu tacirleri tutuklandı - Son Dakika

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Marmaris'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda E.S., S.P., S.Ö., E.E. ve A.D isimli 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.



11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerin işyeri ve ikametlerinde yapılan aramada 197.84 gram kokain,2 bin 050 adet Ecstasy, 303.38 gram esrar -83.95 gram Metamfetamin, 32.03 gram Skunk, ruhsatsız tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirildi.



Gözaltına alınan E.S., S.P., S.Ö., E.E. ve A.D emniyetteki ifade ve sorgu işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA