Uyuşturucu tacirleri tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu tacirleri tutuklandı

06.11.2020 21:20

Uyuşturucu tacirleri tutuklandı -Menteşe'nin Kötekli mahallesinde uyuşturucu ile yakalanan üç kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Uyuşturucu tacirleri tutuklandı

- Menteşe'nin Kötekli mahallesinde uyuşturucu ile yakalanan üç kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

MUĞLA - Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Menteşe'nin Kötekli mahallesinde sabah saatlerinde yaptığı operasyonda uyuşturucu madde bulunduran üç kişiyi gözaltına aldı.

Narkotik ekiplerinin Kötekli Mahallesinde aynı evde kaldıkları belirlenen şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini almasının ardından savcılıktan alınan arama kararı sonrası sabah saatlerinde evde arama yaptı. Yapılan aramada 5 parça halinde 9.75 gram bonzai, 2 parça halinde 1.30 gram kokain ve Metamfetamin ele geçirdi.

M.A, H.Ç ve S.A emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu tacirleri tutuklandı
Uyuşturucu tacirleri tutuklandı
Uyuşturucu tacirleri tutuklandı
Uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Uyuşturucu, Narkotik, Muğla, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu tacirleri tutuklandı - Son Dakika


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