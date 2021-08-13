Uyuşturucu tacirleri tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında, 3 şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda ise 2 bin 255 adet sentetik ecza hap, 552 gram esrar maddesi, 20,70 gram metamfetamin maddesi, 1,31 gram eroin maddesi, 2 adet ecstasy hap ve 1 adet tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.D., M.E.A. ve Y.G. isimli 3 şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D. ve M.E.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.G. serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR